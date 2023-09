Cronaca 1034

Gioca e vince al poker on line, ma è percettrice del reddito di cittadinanza e rischia la galera

La donna è stata citata in giudizio e dovrà presentarsi in tribunale il 20 novembre

Redazione

Gioca e vince al poker online ma è percettrice del reddito di cittadinanza. Una donna di 33 anni rischia la galera per aver vinto 154.255 euro nonostante il sussidio statale. La notizia è riportata dall’edizione milanese del Corriere della Sera. La donna è stata citata in giudizio e dovrà presentarsi in tribunale il 20 novembre.

L’articolo 7 del decreto legge n.4 del 2019 prevede infatti che l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito determina la revoca o la riduzione del sussidio. Anche se i soldi provengono da vincite al gioco. Mentre ai fini fiscali ogni contribuente deve dichiarare solamente le vincite al gioco, per le dichiarazioni rilevanti sull’indicatore Isee delle prestazioni sociali agevolate conta già solo l’accredito di una vincita sul conto online.



