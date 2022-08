Attualita 736

Gioca 2 euro al Dieci e Lotto e vince un milione: segnava sempre gli stessi numeri

E' successo a Marsala. Questa volta la dea bendata l'ha voluto premiare con l'estrazione di tutti i dieci numeri

Redazione

Gioca due euro al Dieci e Lotto e ne vince un milione. La dea bendata ha baciato Marsala. La giocata è avvenuta ieri presso la ricevitoria/tabacchi numero 39 di Madonna dell'Alto Oliva 149. Si tratta di una vincita record in Italia, nessuno ha mai vinto questa cifra in Italia al Dieci e Lotto. Il vincitore sarebbe un settantenne che si reca abitualmente in ricevitoria e gioca sempre gli stessi numeri. Questa volta la dea bendata l'ha voluto premiare con l'estrazione di tutti i dieci numeri. Al massimo, erano stati estratti 9 numeri.

Lo scorso 8 luglio a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, era avvenuta la vincita più alta registrata dal concorso nel corso di quest’anno: con una giocata da soli 4 euro, ha centrato un ‘10’ da 2,5 milioni di euro. A quanto pare, lo stesso giocatore, con 4 euro, modificando un solo numero, ha centrato una ‘9’ che valeva 50mila euro.(Gds.it)



