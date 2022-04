Sport 165

Ginnastica artistica, l'associazione Gymnastic Club di Gela a Ragusa fa incetta di medaglie

I ginnasti sono stati premiati dal Commissario del Comitato Regionale Sicilia, Franco Musso, dal Presidente di Giuria Luigi Di Tavi e dagli Ufficiali di Gara

Redazione

Domenica 3/4/22 si è svolta a Ragusa c/o il Pala FGI le finali Regionali dei seguenti Campionati Federali: Promogym a squadra e individuale – Coppa Italia e Preagonostica L’associazione Gymnastics Club di Valter Miccichè dopo 3 anni di fermo causa pandemia è tornata in campo gara grintosa come sempre ottenendo diversi titoli regionali in diverse categorie. Siamo stati un po sfortunati con una squadra di Coppa Italia perché causa covid non ci ha permesso di avere la squadra al completo con la conseguenza che hanno gareggiato pur essendo fuori gara, un plauso particolare va a queste ragazze che con grande spirito sportivo sono entrate ugualmente in campo.

Bravissimi questi campioni regionali che insieme a tutti gli atleti che non sono saliti sul podio hanno ottenuto la qualificazione per le finali NAZIONALI che si faranno a Rimini a fine giugno, in totale saranno 58 ginnasti I Tecnici che hanno accompagnato gli atleti sono: Ester Greco, Emanuele Romito, Roberta Costarelli, Ketty Ferrigno, Eleonora Trubia. I ginnasti sono stati premiati dal Commissario del Comitato Regionale Sicilia, Franco Musso, dal Presidente di Giuria Luigi Di Tavi e dagli Ufficiali di Gara presenti tra cui il gelese Giuseppe Infurna.

PROMOGYM SQUADRA

1^ fascia

Squadra 1° classificata (di Pietro Aida, Grech Giorgia);

Squadra 3° classificata (Cirignotta Aurora, Ruzza Esmeralda)

2^ fascia

Squadra 2° classificata (di Stefano Angelica, Polara Anita);

Squadra 3° classificata (di Mauro Alessandra, di dio Federica)

Cat. OPEN

Squadra 1° classificata (Bilardi Chiara, Scuvera Chiara, Vittoria Giorgia);

Squadra 2° classificata (Messina Gaia, Pappalardo Katia, Ganci Marica);

Squadra 3° classificata (Giarratana Gloria, Nastasi Ottavia, Lo Chiano Giorgia)

PROMOGYM INDIVIDUALE

1^ FASCIA

Siciliano Alessandro

3° classificato Classifica generale

1° classificato al Corpo libero

1° classificato al Minitrampolino

Scicolone Andrea

1° classificato al Minitrampolino

2^ FASCIA

Lombardo Alex

1° classificato Classifica generale

1° classificato Corpo Libero

1° classificato Volteggio

2° classificato Minitrampolino

Cacioppo Alice

2° classificata Corpo libero

2° classificata Volteggio

Cascino Davide

2° classificato Minitrampolino

Qualificato...La cognata Giuseppe

3^ FASCIA

Costanzo Chiara

1° classificata Classifica Generale

2° classificata Corpo Libero

1° classificata Volteggio

3° classificata Minitrampolino

Tripodo Beatrice

2° classificata Classifica Generale

3° classificata Corpo Libero

2° classificata Volteggio

2° classificata Minitrampolino

COPPA ITALIA

2^ FASCIA

Squadra 2^ classificata (Ferrara Giulia, Prianò Giorgia, Lo Chiano Gaia, Matraxia Diana, Scuvera Vittoria, Pennata Carlotta, Puci Emma)

Squadra FUORI GARA (Pepi Elena, Cariota Emma, Nardo Claudia, Biundo Ginevra)

ASSENTI…Vella Alessandra, Scicolone Irene

PRE-AGONISTICA SILVER GAF

Livello Avanzato (Tuccio Matilde, Incorvaia Rebecca, Catalano Gaia )

Qualificati….Cammalleri Marta, Cammarata Giulia, Cappello Emma, Condello Beatrice, di dio Eleonora, di dio Paolello Matilde, di maggio Ginevra, di noto Alicia, Freni Beatrice, Gagliano Giulia, Incardona Amira, Pizzardi Rebecca, Radice Carlotta, Toscano Giulia, Zappulla Maria Vittoria



