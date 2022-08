Politica 197

Gina Lollobrigida candidata a 95 anni, la nota attrice è capolista in un plurinominale in Sicilia

Luigia Lollobrigida, detta Gina, sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latin

Redazione

22 Agosto 2022 09:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gina-lollobrigida-candidata-a-95-anni-e-capolista-in-un-plurinominale-in-sicilia Copia Link Condividi Notizia

Luigia Lollobrigida, detta Gina, sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d’Appello di Roma. La nota attrice è anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.Luigia Lollobrigida, detta Gina, sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d’Appello di Roma. La nota attrice è anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.(Gds.it)



Luigia Lollobrigida, detta Gina, sarà candidata per il Senato all'uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d'Appello di Roma. La nota attrice è anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.Luigia Lollobrigida, detta Gina, sarà candidata per il Senato all'uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d'Appello di Roma. La nota attrice è anche capolista in un plurinominale del Veneto e in Sicilia.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare