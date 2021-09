Attualita 166

Giardino della legalità a Caltanissetta, Forza Italia Giovani: "Basta rifiuti gettati a terra"

Il giardino, situato in viale Stefano Candura, viene sporcato continuamente da giovani e adulti

Redazione

10 Settembre 2021 13:15

"Non è assolutamente accettabile un comportamento del genere da parte dei giovani e di alcuni adulti che ogni sera usufruiscono del “Giardino della legalità” sito in Viale Stefano Candura. Consumando bevande, cibi da asporto e gettando tutto per terra. Facendo anche passeggiare i propri animali domestici e lasciandoli fare i bisogni all’interno dell’area circostante e non raccoglierli, nonostante la presenza degli appositi contenitori per il corretto conferimento dei rifiuti". E' quanto scrive in una nota Forza Italia Giovani. "Chiediamo da parte di tutti i nostri coetanei di essere più civili avendo una certa collaborazione nel fare qualche passo in più per gettare il tutto negli appositi bidoni. Essendo uno spazio pubblico l’amministrazione dovrebbe intervenire e cercare di prevenire questi fenomeni incivili . Non è assolutamente possibile aprire uno spazio comune e lasciarlo alla propria deriva, facendone solo campagna elettorale"



"Non è assolutamente accettabile un comportamento del genere da parte dei giovani e di alcuni adulti che ogni sera usufruiscono del "Giardino della legalità" sito in Viale Stefano Candura. Consumando bevande, cibi da asporto e gettando tutto per terra. Facendo anche passeggiare i propri animali domestici e lasciandoli fare i bisogni all'interno dell'area circostante e non raccoglierli, nonostante la presenza degli appositi contenitori per il corretto conferimento dei rifiuti". E' quanto scrive in una nota Forza Italia Giovani. "Chiediamo da parte di tutti i nostri coetanei di essere più civili avendo una certa collaborazione nel fare qualche passo in più per gettare il tutto negli appositi bidoni. Essendo uno spazio pubblico l'amministrazione dovrebbe intervenire e cercare di prevenire questi fenomeni incivili . Non è assolutamente possibile aprire uno spazio comune e lasciarlo alla propria deriva, facendone solo campagna elettorale"

Ti potrebbero interessare