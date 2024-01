Cronaca 256

Giappone, scontro fra aerei: volo di linea prende fuoco e atterra in fiamme a Tokyo

A bordo viaggiavano oltre 400 passeggeri, tutti evacuati in sicurezza assieme ai membri dell'equipaggio. Cinque i dispersi

Redazione

Un aereo di linea della Japan Airlines ha preso fuoco all'aeroporto Haneda di Tokyo. I media del Giappone parlano di un contatto accidentale con un velivolo della Guardia costiera. Le immagini diffuse sui social mostrano l'aereo in fiamme mentre è in fase di atterraggio. A bordo viaggiavano quasi 400 passeggeri, tutti evacuati in sicurezza assieme ai membri dell'equipaggio. Risultano invece disperse cinque persone che si trovavano a bordo del jet della Guardia costiera.

La collisione è avvenuta intorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), quando entrambi i velivoli erano in fase di rullaggio. L'aereo che ha preso fuoco, il volo JAL 516, era partito dallo scalo giapponese di Shin Chitose, sull'isola di Hokkaido, con direzione Haneda-Tokyo. Quest'ultimo è uno degli aeroporti più trafficati di tutto il Giappone.



