Giallo nel palermitano, cadavere di una 17enne in un burrone: carabinieri guidati dal fidanzato

I carabinieri hanno trovato in un burrone il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa di Caccamo

24 Gennaio 2021 13:31

Giallo nelle campagne di Caccamo, dove i carabinieri hanno trovato in un burrone il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa di Caccamo.Gli investigatori sono arrivati sul posto, in contrada Monte Rotondo (nella zona di Monte San Calogero), dopo la segnalazione di un ragazzo P.M., di 19 anni, il fidanzato della vittima. È stato il giovane a presentarsi questa mattina in caserma, introno alle 9,30, con il padre e un avvocato e a condurre i militari sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato.





