Giallo ad Agrigento: rapina finisce in tragedia. Anziana trovata morta a casa

L’ottantenne abitava in un appartamento al primo piano di una casa a pochi passi dalla centralissima via Atenea

Redazione

Giallo nel centro storico di Agrigento dove, in via Gamez, una donna di 80 anni è stata trovata cadavere. La donna ha una profonda ferita alla testa e non si esclude un tentativo di rapina finita nel sangue. L’ottantenne abitava in un appartamento al primo piano di una casa a pochi passi dalla centralissima via Atenea. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che da giorni non avevano notizie della signora. Gli investigatori della Squadra mobile di Agrigento hanno trovato sul posto alcuni elementi che non permettono di escludere la presenza di terze persone sul luogo del delitto e dunque di attribuire la morte a cause naturali.

La porta di ingresso dell’abitazione sarebbe infatti stata trovata danneggiata e alcune stanze all’interno della casa sarebbero state trovate sottosopra. Sul posto sono presenti il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il magistrato di turno Elettra Consoli. I poliziotti della Squadra mobile stanno recuperando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Sul posto è presente anche il medico legale che ha fatto una prima ispezione cadaverica. La Polizia sta acquisendo le immagini di alcuni impianti di video sorveglianza nelle vicinanze del luogo del delitto.



