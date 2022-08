Cronaca 367

Giallo a Vittoria, trovato il cadavere di un uomo in una vasca irrigua

Il cadavere è stato rinvenuto nel bacino idrico di un'azienda agricola di contrada Pozzo Ribaudo

Redazione

26 Agosto 2022 11:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/giallo-a-vittoria-trovato-il-cadavere-di-un-uomo-in-una-vasca-irrigua Copia Link Condividi Notizia

C'è un giallo su cui stanno indagando i carabinieri nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa. Un 50enne rumeno è stato trovato morto sul fondo di una vasca irrigua. Il suo corpo è stato recuperato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un intervento complesso. Il cadavere è stato rinvenuto nel bacino idrico di un'azienda agricola di contrada Pozzo Ribaudo. Sono da verificare le cause della morte, anche se da quanto si apprende, l'uomo soffriva di problemi di salute. I militari, che hanno interrogato alcuni abitanti della zona, stanno cercando di far luce sull'accaduto. Tra le ipotesi più accreditate il suicidio o una caduta accidentale nella vasca piena di acqua in seguito a un malore. Altre piste, al momento, sembra meno probabili. Intanto sul corpo del 50enne, che abitava con la famiglia in quella stessa zona e che svolgeva lavori di ordinaria manutenzione è stata disposta l’autopsia.



C'è un giallo su cui stanno indagando i carabinieri nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa. Un 50enne rumeno è stato trovato morto sul fondo di una vasca irrigua. Il suo corpo è stato recuperato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un intervento complesso. Il cadavere è stato rinvenuto nel bacino idrico di un'azienda agricola di contrada Pozzo Ribaudo. Sono da verificare le cause della morte, anche se da quanto si apprende, l'uomo soffriva di problemi di salute. I militari, che hanno interrogato alcuni abitanti della zona, stanno cercando di far luce sull'accaduto. Tra le ipotesi più accreditate il suicidio o una caduta accidentale nella vasca piena di acqua in seguito a un malore. Altre piste, al momento, sembra meno probabili. Intanto sul corpo del 50enne, che abitava con la famiglia in quella stessa zona e che svolgeva lavori di ordinaria manutenzione è stata disposta l'autopsia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare