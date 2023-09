Cronaca 1770

Getta la figlia di 6 mesi a terra durante una lite con la moglie: ricoverata la piccola, lui è indagato

La denuncia ha fatto scattare il provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla famiglia

Redazione

29 Settembre 2023 12:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/getta-la-figlia-di-6-mesi-a-terra-durante-una-lite-con-la-moglie-ricoverata-la-piccola-lui-e-indagato Copia Link Condividi Notizia

Una bambina di sei mesi è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia per un trauma cranico. Secondo il racconto della madre, che ha portato la piccola in ospedale, sarebbe stato il padre a ferirla gettandola a terra durante una lite in casa. L’uomo, un 23enne domiciliato a Pavia, è ora indagato per lesioni gravi e maltrattamenti. A darne notizia è il quotidiano locale La Provincia pavese.

Secondo quanto dichiarato dalla donna i due stavano litigando quando il marito ha gettato a terra la bambina mentre cercava di dare un pugno al televisore. Non si tratterebbe del primo episodio di violenza tra i due, in quanto la donna di chiara di essere da tempo vittima di maltrattamenti da parte dell’uomo. La denuncia ha fatto scattare il provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla famiglia come previsto dalle procedure del Codice rosso.

L’uomo si è difeso parlando dell’episodio come di “un incidente”: in base alla sua versione avrebbe avuto in braccio la neonata che gli sarebbe scivolata accidentalmente durante la discussione con la moglie. Le condizioni della piccola non sono gravi, ma i medici hanno la tengono ricoverata per accertamenti. Il 23enne avrebbe trovato ospitalità da alcuni parenti dopo che a seguito dell’interrogatorio con il giudice Luigi Riganti, avvenuto giovedì 28 settembre, è stato confermato il divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia.



Una bambina di sei mesi è stata ricoverata d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia per un trauma cranico. Secondo il racconto della madre, che ha portato la piccola in ospedale, sarebbe stato il padre a ferirla gettandola a terra durante una lite in casa. L'uomo, un 23enne domiciliato a Pavia, è ora indagato per lesioni gravi e maltrattamenti. A darne notizia è il quotidiano locale La Provincia pavese. Secondo quanto dichiarato dalla donna i due stavano litigando quando il marito ha gettato a terra la bambina mentre cercava di dare un pugno al televisore. Non si tratterebbe del primo episodio di violenza tra i due, in quanto la donna di chiara di essere da tempo vittima di maltrattamenti da parte dell'uomo. La denuncia ha fatto scattare il provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla famiglia come previsto dalle procedure del Codice rosso. L'uomo si è difeso parlando dell'episodio come di "un incidente": in base alla sua versione avrebbe avuto in braccio la neonata che gli sarebbe scivolata accidentalmente durante la discussione con la moglie. Le condizioni della piccola non sono gravi, ma i medici hanno la tengono ricoverata per accertamenti. Il 23enne avrebbe trovato ospitalità da alcuni parenti dopo che a seguito dell'interrogatorio con il giudice Luigi Riganti, avvenuto giovedì 28 settembre, è stato confermato il divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare