Cronaca 602

Gestione illecita rifiuti agroalimentari in contrada Falconara a Butera: quattro licatesi denunciati

L'attività di indagine del personale Nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Gela

Redazione

07 Settembre 2023 10:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gestione-illecita-rifiuti-agroalimentari-in-contrada-falconara-a-butera-quattro-licatesi-denunciati Copia Link Condividi Notizia

Nell’ambito dello svolgimento di attività di repressione e prevenzione degli illeciti di natura ambientali, personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gela, ha rinvenuto un terreno in località Falconara del Comune di Butera, completamente adibito allo smaltimento illecito di rifiuti agroalimentari e non, che per tipologia e volumetria hanno costituito una discarica abusiva. Per rintracciare gli autori del reato, i militari operanti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela, procedevano ad installare, mediante ditta autorizzata, apposito sistema di videosorveglianza, che ha consentito, a seguito di un’ attenta attività di monitoraggio, ma anche numerosi appostamenti e sorvoli con droni, di identificare i soggetti coinvolti i quali risultano indagati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Le operazioni hanno così portato gli inquirenti ad identificare quattro diversi titolari d’imprese dediti alla condotta illecita, che consisteva nello sversare i propri rifiuti agroalimentari e non direttamente sul terreno, noncuranti dell’impatto ambientale arrecato, oltre delle precarie condizioni igienico sanitarie. All’esito della attività è stata richiesta ed ottenuta dalla Procura della Repubblica di Gela ordinanza di sequestro preventivo dal competente Gip, che ha portato all’adozione della misura cautelare reale relativamente agli autocarri utilizzati quali mezzi per porre in essere la condotta criminosa, oltre che al terreno adibito a discarica, avente un’estensione di circa 500 mq, consegnato in custodia giudiziale al sindaco di Butera per il monitoraggio e l’attivazione delle necessarie attività di risanamento ambientale.



Nell'ambito dello svolgimento di attività di repressione e prevenzione degli illeciti di natura ambientali, personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gela, ha rinvenuto un terreno in località Falconara del Comune di Butera, completamente adibito allo smaltimento illecito di rifiuti agroalimentari e non, che per tipologia e volumetria hanno costituito una discarica abusiva. Per rintracciare gli autori del reato, i militari operanti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela, procedevano ad installare, mediante ditta autorizzata, apposito sistema di videosorveglianza, che ha consentito, a seguito di un' attenta attività di monitoraggio, ma anche numerosi appostamenti e sorvoli con droni, di identificare i soggetti coinvolti i quali risultano indagati per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Le operazioni hanno così portato gli inquirenti ad identificare quattro diversi titolari d'imprese dediti alla condotta illecita, che consisteva nello sversare i propri rifiuti agroalimentari e non direttamente sul terreno, noncuranti dell'impatto ambientale arrecato, oltre delle precarie condizioni igienico sanitarie. All'esito della attività è stata richiesta ed ottenuta dalla Procura della Repubblica di Gela ordinanza di sequestro preventivo dal competente Gip, che ha portato all'adozione della misura cautelare reale relativamente agli autocarri utilizzati quali mezzi per porre in essere la condotta criminosa, oltre che al terreno adibito a discarica, avente un'estensione di circa 500 mq, consegnato in custodia giudiziale al sindaco di Butera per il monitoraggio e l'attivazione delle necessarie attività di risanamento ambientale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare