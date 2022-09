Politica 258

Rifiuti, passaggio a Gela dalla Tekra alla Srr Impianti: opposizione assente

La giunta Greco sferra un duro attacco all'opposizione che si è assentata nel momento in cui bisognava votare un provvedimento importante

Redazione

23 Settembre 2022 09:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gestione-a-gela-dei-rifiuti-dalla-tekra-alla-srr-impianti-opposizione-assente-squadra-di-irresponsabili Copia Link Condividi Notizia

"L’opposizione si conferma per quella che è: una squadra di irresponsabili che non ha a cuore i problemi della città. Ciò che stupisce e va rimarcato con forza è che si tratta di consiglieri che, pur appartenendo a forze tra loro avversarie in campo regionale e nazionale, si trovano d’accordo e compatti solo quando bisogna fare male alla città. Non è concepibile che esponenti dei Cinque Stelle, del PD, di Fratelli d’Italia e della Lega, divisi su tutto e tra loro accaniti avversari, si assentino e facciano cadere il numero legale per impedire l’approvazione di un provvedimento importante come la presa d’atto del passaggio dalla Tekra alla Srr Impianti". E' quanto si legge in una nota sottoscritta dagli assessori della giunta Greco e dai gruppi della maggioranza.

"Si sono cioè assentati quando bisognava discutere della nuova gestione del servizio rifiuti e della sorte di centinaia di lavoratori. I loro programmi annunciati e le promesse fatte durante la campagna elettorale non hanno alcun valore e perdono di qualsiasi credibilità. Il loro comportamento si dimostra assolutamente ostruzionistico. La maggioranza, quando bisogna prendere decisioni a favore della comunità, c’è ed è sempre presente; l’opposizione, invece, viene meno al mandato ricevuto dagli elettori e preferisce assentarsi e non assumersi alcuna responsabilità".



"L'opposizione si conferma per quella che è: una squadra di irresponsabili che non ha a cuore i problemi della città. Ciò che stupisce e va rimarcato con forza è che si tratta di consiglieri che, pur appartenendo a forze tra loro avversarie in campo regionale e nazionale, si trovano d'accordo e compatti solo quando bisogna fare male alla città. Non è concepibile che esponenti dei Cinque Stelle, del PD, di Fratelli d'Italia e della Lega, divisi su tutto e tra loro accaniti avversari, si assentino e facciano cadere il numero legale per impedire l'approvazione di un provvedimento importante come la presa d'atto del passaggio dalla Tekra alla Srr Impianti". E' quanto si legge in una nota sottoscritta dagli assessori della giunta Greco e dai gruppi della maggioranza. "Si sono cioè assentati quando bisognava discutere della nuova gestione del servizio rifiuti e della sorte di centinaia di lavoratori. I loro programmi annunciati e le promesse fatte durante la campagna elettorale non hanno alcun valore e perdono di qualsiasi credibilità. Il loro comportamento si dimostra assolutamente ostruzionistico. La maggioranza, quando bisogna prendere decisioni a favore della comunità, c'è ed è sempre presente; l'opposizione, invece, viene meno al mandato ricevuto dagli elettori e preferisce assentarsi e non assumersi alcuna responsabilità".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare