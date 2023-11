Cronaca 291

Genova, violenza di gruppo a una festa: 17enne denuncia quattro ragazzi

Quatro giovani tra i 17 e i 20 anni indagati a piede libero per violenza: l'avevano invitata a un party, era una trappola

Una studentessa di 17 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro di gruppo a Genova. I fatti risalgono al marzo 2023, quando la giovane ha partecipato a quella che doveva essere una festa tra amici ma che in realtà si è rivelata una trappola. Quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni sono adesso indagati a piede libero con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

La denuncia alla Squadra mobile di Genova

A raccontare la vicenda è il "Secolo XIX", secondo cui la ragazza ha formalizzato la sua denuncia negli uffici della Squadra mobile di Genova. All'esito delle indagini, qualche settimana fa, una volta che è stato ricostruito il quadro della violenza, sono stati identificati i presunti autori degli abusi: la loro posizione è ora al vaglio della magistratura. La ragazza era arrivata in un appartamento di Genova per "partecipare a una festa", ma ha trovato soltanto i quattro studenti.



A raccontare la vicenda è il "Secolo XIX", secondo cui la ragazza ha formalizzato la sua denuncia negli uffici della Squadra mobile di Genova. All'esito delle indagini, qualche settimana fa, una volta che è stato ricostruito il quadro della violenza, sono stati identificati i presunti autori degli abusi: la loro posizione è ora al vaglio della magistratura. La ragazza era arrivata in un appartamento di Genova per "partecipare a una festa", ma ha trovato soltanto i quattro studenti.

