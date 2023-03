Genitori curarono la leucemia di Eleonora con le vitamine e lei morì a 17 anni: condanna confermata in Cassazione

Cronaca 601

Genitori curarono la leucemia di Eleonora con le vitamine e lei morì a 17 anni: condanna confermata in Cassazione

i genitori erano seguaci del metodo Hamer ed erano accusato di omicidio colposo

Redazione

30 Marzo 2023 16:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/genitori-curarono-la-leucemia-di-eleonora-con-le-vitamine-e-lei-mori-a-17-anni-condanna-confermata-in-cassazione Copia Link Condividi Notizia

I genitori di Eleonora Bottaro rifiutarono la chemio curando la leucemia della figlia con le vitamine e lei morì a 17 anni: confermati i due anni di pena dalla Cassazione. La Suprema corte ha infatti confermato la pena a due anni per Lino e Rita Bottaro, i genitori padovani di Eleonora, la 17enne che morì di leucemia perché i genitori si rifiutarono di sottoporla alla chemioterapia, quando la possibilità di guarigine era pari all'80%.

La coppia, come riporta il Gazzettino, era stata imputata di omicidio colposo. La vicenda risale al 2015 ma solo un anno dopo dall'esordio della malattia la ragazza venne sottoposta ad accertamenti clinici che confermarono il sospetto di leucemia linfoblastica acuta. I familiari però rifiutarono il protocollo medico tradizionale: Eleonora morì nell'agosto del 2016 senza terapia del dolore e con l'unico supporto della vitamina c perchè i genitori erano seguaci del metodo Hamer, tanto da aver sottoposto la figlia esclusivamente a cicli di cortisone, agopuntura e vitamina.



I genitori di Eleonora Bottaro rifiutarono la chemio curando la leucemia della figlia con le vitamine e lei morì a 17 anni: confermati i due anni di pena dalla Cassazione. La Suprema corte ha infatti confermato la pena a due anni per Lino e Rita Bottaro, i genitori padovani di Eleonora, la 17enne che morì di leucemia perché i genitori si rifiutarono di sottoporla alla chemioterapia, quando la possibilità di guarigine era pari all'80%. La coppia, come riporta il Gazzettino, era stata imputata di omicidio colposo. La vicenda risale al 2015 ma solo un anno dopo dall'esordio della malattia la ragazza venne sottoposta ad accertamenti clinici che confermarono il sospetto di leucemia linfoblastica acuta. I familiari però rifiutarono il protocollo medico tradizionale: Eleonora morì nell'agosto del 2016 senza terapia del dolore e con l'unico supporto della vitamina c perchè i genitori erano seguaci del metodo Hamer, tanto da aver sottoposto la figlia esclusivamente a cicli di cortisone, agopuntura e vitamina.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare