Cronaca 148

Gela zona rossa, doppio appello del sindaco: "Vaccinatevi e fate il tampone"

Il sindaco Lucio Greco ha chiesto all'Asp di far ripartire i drive-in per spegnere sul nascere ogni focolaio

Redazione

18 Luglio 2021 18:18

"Comprendo la rabbia e l'esasperazione dei cittadini, soprattutto delle categorie maggiormente penalizzate dalle nuove chiusure decretate dalla zona rossa". E' quanto afferma il sindaco di Gela Lucio Greco, in una nota agli organi di stampa. "Questo, però, non è il momento delle polemiche e delle divisioni. E' il momento, anzi, di reagire nell'unico modo corretto possibile: andando a vaccinarsi. Voglio lanciare un invito a tutti, a prescindere dalle fasce di età, affinchè anche oggi e nei prossimi giorni ci si rechi, senza alcuna prenotazione, all'hub vaccinale del PalaCossiga, dove i medici e gli operatori sanitari sono al lavoro per iniettare le dosi di Pfizer. Questa mattina, ad onor del vero, per fortuna, in molti hanno risposto ai reiterati appelli delle ultime ore e, proprio per questo motivo, si sono creati assembramenti. Pertanto, ho subito chiesto alla Procivis di intervenire per intensificare i controlli e la vigilanza e disciplinare al meglio le file degli utenti in attesa. Così è stato, quindi mi preme ringraziare sia la Protezione Civile che quanti hanno capito che l'unico modo per uscire da questa emergenza è vaccinarsi, mettere da parte ogni resistenza e far si che la medicina e la scienza facciano il proprio corso.

Un altro appello importante - sottolinea Greco - lo voglio lanciare a chiunque abbia anche solo il minimo sospetto di poter essere stato contagiato, perchè ha avuto contatti con soggetti positivi o si è trovato in situazioni a rischio: mettetevi subito in isolamento e sottoponetevi a tampone. Io ho già avanzato richiesta all'ASP affinchè faccia ripartire i drive in e provveda, nell'immediato, a mettere a disposizione 1000 tamponi gratuiti. Serve riattivare gli screening per spegnere sul nascere ogni focolaio. Per tutti gli altri, l'invito è a rispettare le regole di sempre: mascherina anche all'aperto, igienizzante per le mani, evitare assembramenti e non uscire di casa se non è strettamente necessario.



