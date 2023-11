Cronaca 293

Gela, viavai da un'abitazione: 65enne trovato con 20 grammi di cocaina e hashish, arrestato

L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata

Redazione

18 Novembre 2023 08:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-viavai-da-unabitazione-65enne-trovato-con-20-grammi-di-cocaina-e-hashish-arrestato Copia Link Condividi Notizia

La Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un sessantacinquenne nella flagranza di reato di detenzione di cocaina e hashish. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, insospettiti da un particolare ed insolito movimento di persone, le quali reiteratamente accedevano nell’abitazione dell’uomo, hanno proceduto all’esecuzione della perquisizione presso l’immobile. Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita dai poliziotti della Squadra Investigativa Commissariato, sono state rinvenute nella disponibilità dell’indagato e contestualmente sottoposte a sequestro complessivamente circa 20 grammi di cocaina e dell’hashish. Il rinvenimento delle sostanze stupefacenti ha determinato l’arresto nei confronti del sessantacinquenne e, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Gela, il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenendo sussistenti i presupposti, ha convalidato la misura e il sequestro della droga. Allo stato il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e sono in corso ulteriori approfondimenti.



La Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un sessantacinquenne nella flagranza di reato di detenzione di cocaina e hashish. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, insospettiti da un particolare ed insolito movimento di persone, le quali reiteratamente accedevano nell'abitazione dell'uomo, hanno proceduto all'esecuzione della perquisizione presso l'immobile. Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita dai poliziotti della Squadra Investigativa Commissariato, sono state rinvenute nella disponibilità dell'indagato e contestualmente sottoposte a sequestro complessivamente circa 20 grammi di cocaina e dell'hashish. Il rinvenimento delle sostanze stupefacenti ha determinato l'arresto nei confronti del sessantacinquenne e, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Gela, il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenendo sussistenti i presupposti, ha convalidato la misura e il sequestro della droga. Allo stato il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e sono in corso ulteriori approfondimenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare