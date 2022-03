Attualita 168

Gela, via Butera: iniziano i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto del marciapiede

Per via Butera e quartiere Baracche, nel caso specifico, c’è un progetto di riqualificazione complessiva di un milione di euro

Redazione

18 Marzo 2022 15:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-via-butera-iniziano-i-lavori-di-sistemazione-e-messa-in-sicurezza-di-un-tratto-del-marciapiede Copia Link Condividi Notizia

Al via i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto del marciapiede di via Butera. Ne dà notizia l’assessore ai Lavori Pubblici, Romina, Morselli, la quale spiega che si tratta dell’area che tempo fa era stata transennata da Ghelas. L’aggravarsi delle condizioni del marciapiede, e il fatto che qualcuno abbia ben pensato di distruggere e rubare picchetti e rete di recinzione, ha reso improcrastinabili questi interventi.

“I lavori riguardano una zona molto ampia, di 700 metri circa, - afferma l’assessore Morselli - e, sebbene rientrino nell’ordinario, sono la dimostrazione della grande attenzione che questa amministrazione comunale sta riservando a tutti i quartieri della città, soprattutto a quelli che stanno scontando decenni di indifferenza da parte dei governi che si sono succeduti. Per via Butera e quartiere Baracche, nel caso specifico, c’è un progetto di riqualificazione complessiva di un milione di euro per il quale, nell’arco di un mese circa, dovrebbe arrivare la risposta definitiva relativa al finanziamento che abbiamo intercettato. Nell’attesa, però, non era possibile stare con le mani in mano e lasciare il marciapiede in quelle condizioni, non solo per una mera questione estetica, ma soprattutto per il fattore sicurezza, considerato che lì vicino c’è anche la scuola Enrico Mattei. Dal marciapiede in questione, infatti, si staccavano pezzi in continuazione, con un un pericolo reale per pedoni e automobilisti. Da qui la decisione di intervenire subito come Comune, senza aspettare l’esito dell’altro progetto, ben più articolato e complesso”.



Al via i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto del marciapiede di via Butera. Ne dà notizia l'assessore ai Lavori Pubblici, Romina, Morselli, la quale spiega che si tratta dell'area che tempo fa era stata transennata da Ghelas. L'aggravarsi delle condizioni del marciapiede, e il fatto che qualcuno abbia ben pensato di distruggere e rubare picchetti e rete di recinzione, ha reso improcrastinabili questi interventi. "I lavori riguardano una zona molto ampia, di 700 metri circa, - afferma l'assessore Morselli - e, sebbene rientrino nell'ordinario, sono la dimostrazione della grande attenzione che questa amministrazione comunale sta riservando a tutti i quartieri della città, soprattutto a quelli che stanno scontando decenni di indifferenza da parte dei governi che si sono succeduti. Per via Butera e quartiere Baracche, nel caso specifico, c'è un progetto di riqualificazione complessiva di un milione di euro per il quale, nell'arco di un mese circa, dovrebbe arrivare la risposta definitiva relativa al finanziamento che abbiamo intercettato. Nell'attesa, però, non era possibile stare con le mani in mano e lasciare il marciapiede in quelle condizioni, non solo per una mera questione estetica, ma soprattutto per il fattore sicurezza, considerato che lì vicino c'è anche la scuola Enrico Mattei. Dal marciapiede in questione, infatti, si staccavano pezzi in continuazione, con un un pericolo reale per pedoni e automobilisti. Da qui la decisione di intervenire subito come Comune, senza aspettare l'esito dell'altro progetto, ben più articolato e complesso".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare