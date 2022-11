Gela, vertice del Comitato per l'ordine e la sicurezza: il prefetto invita i cittadini a collaborare con le istituzioni

Cronaca 167

Gela, vertice del Comitato per l'ordine e la sicurezza: il prefetto invita i cittadini a collaborare con le istituzioni

Nel corso della riunione il prefetto Chiara Armenia ha dato atto alle forze dell'ordine dell'effettiva intensificazione dei controlli

Redazione

03 Novembre 2022 20:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-vertice-del-comitato-per-lordine-e-la-sicurezza-il-prefetto-invita-i-cittadini-a-collaborare-con-le-istituzioni Copia Link Condividi Notizia

Il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia ha presieduto nel tardo pomeriggio odierno una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzata a monitorare la situazione gelese. Alla seduta, oltre ai vertici delle Forze dell’ordine, ha preso parte anche il Sindaco di Gela. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha dato atto dell’effettiva intensificazione dei controlli nel territorio gelese disposta all’esito della riunione della scorsa settimana e ha fornito chiare e precise direttive affinchè gli stessi siano ripetuti con costanza, in una logica strategica volta ad evidenziare la presenza costante dello Stato sul territorio. Nella circostanza, peraltro, il Prefetto ha fortemente auspicato che la comunità gelese reagisca all’attuale situazione, collaborando fattivamente con le Istituzioni, in uno spirito di cittadinanza attiva che vuole vedere i tanti cittadini gelesi onesti e rispettosi della legalità essere parte attiva del sistema integrato di difesa del territorio.



Il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia ha presieduto nel tardo pomeriggio odierno una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, finalizzata a monitorare la situazione gelese. Alla seduta, oltre ai vertici delle Forze dell'ordine, ha preso parte anche il Sindaco di Gela. Nel corso dell'incontro, il Prefetto ha dato atto dell'effettiva intensificazione dei controlli nel territorio gelese disposta all'esito della riunione della scorsa settimana e ha fornito chiare e precise direttive affinchè gli stessi siano ripetuti con costanza, in una logica strategica volta ad evidenziare la presenza costante dello Stato sul territorio. Nella circostanza, peraltro, il Prefetto ha fortemente auspicato che la comunità gelese reagisca all'attuale situazione, collaborando fattivamente con le Istituzioni, in uno spirito di cittadinanza attiva che vuole vedere i tanti cittadini gelesi onesti e rispettosi della legalità essere parte attiva del sistema integrato di difesa del territorio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare