Cronaca 191

Gela, vandali in azione sulla spiaggia di Manfria. Il vicesindaco: "E' l'immagine dell'inciviltà"

Tanta l'amarezza della parte buona di Gela quando ha visto la foto che gira sui social di una struttura vandalizzata

Redazione

29 Giugno 2021 16:19

"Se l’inciviltà avesse un’immagine, oggi sarebbe questa. Non è l’immagine di uno spazio distrutto e basta , è l’immagine di uno spazio rubato". E' quanto scrive in un post su Facebook, il vicesindaco di Gela Terenziano Di stefano, dopo che alcuni vandali hanno danneggiato uno spazio dedicato al relax e realizzato in un tratto della spiaggia di Gela. "Ogni cosa, qualsiasi cosa distrutta, rubata, data alle fiamme, rovinata è l’immagine dell’inciviltà, della vergogna, dello sfacelo sociale e morale al quale, spesso, assistiamo sentendoci impotenti, come se forze superiori dedite alla distruzione, fossero sempre più forti di quelle forze (che sono tante ) impiegate invece per abbellire, migliorare, costruire, aggregare. Questa è l’immagine dell’inciviltà sì, ma non siete più forti e non siete riusciti, neanche stavolta , a far sentire impotenti quella parte pulita di Gela che ancora crede. Angosciati forse, arrabbiati certo ma non impotenti .E non arresi". Molti residenti della zona, si sono già messi al lavoro per sistemare ciò che è stato danneggiato.



