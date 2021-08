Attualita 226

Gela, vaccini: mancano 4mila persone all'appello. Bus navetta per accompagnare gli anziani all'hub

Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni datoriali

Redazione

27 Agosto 2021 15:55

Rimangono 10 giorni per salvare Gela dalla zona arancione o rossa: ecco la missione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Lucio Greco. Per questo, il vicesindaco Terenziano Di Stefano chiama a raccolta le associazioni datoriali e chiede loro di collaborare alla buona riuscita della delicata impresa. Se la città, entro il 6 settembre, non avrà raggiunto il 70% di soggetti vaccinati con almeno una dose, il Presidente della Regione potrebbe autorizzare e decretare nuove chiusure che, per l’ennesima volta, si abbatterebbero come una scure sui lavoratori del settore della ristorazione, del commercio, dell’abbigliamento, su parrucchieri/e ed estetiste. Il vicesindaco, questa mattina in videoconferenza, si è confrontato con Antonio Ruvio, presidente di Casartigiani e collegato pure in rappresentanza di Confesercenti e Confcommercio, Marco Maniglia di Conflavoro ed Emanuele Passaniti dell’associazione tabaccai.

Di Stefano li ha informati dell’esito dell’incontro dei giorni scorsi all’ASP di Caltanissetta, convocato dal manager Alessandro Caltagirone e che si è svolto alla presenza dei medici di medicina generale. “Quella della zona arancione, o, peggio ancora, rossa, - afferma - è un’ipotesi che va assolutamente scongiurata. Per questo, l’amministrazione vuole operare in sinergia con tutti coloro che hanno a cuore lo stesso obiettivo, per unire le forze e veicolare il messaggio agli associati e alla città in tutti i modi, coinvolgendo anche la stampa e i social. La campagna di sensibilizzazione dev’essere massiccia come non mai e deve arrivare ovunque, per convincere chi ancora, per le più svariate ragioni, non si è sottoposto alla vaccinazione. A breve, coinvolgeremo anche i sindacati e mi auguro che tutti si uniscano a questa battaglia. Ne va del nostro futuro”.

Il vicesindaco ha poi ricordato che, al momento, mancano all’appello (poiché non vaccinate) circa 4000 persone, e ha illustrato a Ruvio, Maniglia e Passaniti i dettagli dell’importante servizio di bus navetta che, dalla prossima settimana, il Comune attiverà per gli anziani che vogliono fare il vaccino ma non hanno modo di recarsi all’hub. “Anche in questo caso – conclude Di Stefano – mi è stato garantito che ci aiuteranno a divulgare la notizia, informando i diretti interessati del fatto che c’è anche questa soluzione e che basta chiamare i numeri 0933-906822 / 823 (il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12) per prenotare un posto sul bus. E’ una corsa contro il tempo, ma contiamo di vincerla, tutti insieme”.



