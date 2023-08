Cronaca 506

Gela, uomo salvato dai familiari: voleva farla finita

Sul tentato suicidio indagano i carabinieri, la vittima non è in pericolo di vita

Redazione

07 Agosto 2023 12:33

Il malessere di vivere sarebbe stato il motivo scatenante per un uomo di 39 anni di farla finita. L'uomo ha cercato di impiccarsi, ma il tentativo di suicidio è stato bloccato dai familiari che lo hanno accompagnato in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita, sull'episodio indagano i carabinieri.



