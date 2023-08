Cronaca 1460

Gela, un'altra tragedia: morto un 43enne mentre nuotava

L'uomo è stato visto galleggiare ed è stato portato in spiaggia ma non c'era nulla da fare

Redazione

Un'altra tragedia si è registrata a Gela. Un uomo di 43 anni è deceduto molto probabilmente per un infarto. L'uomo si era tuffato a mare quando ha iniziato a galleggiare. Il bagnino si è tuffato a mare mentre e lo ha portato sulla spiaggia, ma per il bagnante non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto anche il personale del 118.



