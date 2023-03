Cronaca 277

Gela, una pistola e 600 grammi di sostanze stupefacenti nascosti in due abitazioni: 24enne arrestato dalla polizia

Da giorni il giovane, che era stato segnalato più volte come spacciatore, era pedinato dai poliziotti

I poliziotti della Squadra Mobile e quelli del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un gelese ventiquattrenne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento. Il giovane era stato segnalato più volte quale presunto spacciatore, pertanto gli investigatori della Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli c.d. ad “alto impatto”, hanno concentrato la loro attenzione sugli immobili a lui in uso. Ieri, all’ora di pranzo, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei genitori dello spacciatore rinvenendo cocaina e marijuana.

I poliziotti, che da giorni pedinavano il sospettato, individuando anche un’altra abitazione a lui in uso, hanno esteso l’atto di polizia giudiziaria anche a questo immobile, utilizzato quale nascondiglio, sequestrando altri 500 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un pistola di provenienza illecita con relativo munizionamento. Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela ha disposto che il ventiquattrenne, dopo le formalità di rito, venisse condotto presso il carcere di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



