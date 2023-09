Cronaca 1490

Gela, un uomo di 55 anni accoltellato con numerosi fendenti

L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale Vittorio Emanuele

Redazione

Questa mattina a Gela, in via Sammartino, un uomo di 55 anni è stato accoltellato con numerosi fendenti in varie parti del corpo e successivamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. I medici lo hanno sottoposto a intervento chirurgico. La vittima non è in pericolo di vita, nonostante sia stato colpito al collo e al torace, e rimane ricoverata nel reparto di chirurgia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Gela.



