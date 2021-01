Attualita 68

Gela, ufficio anagrafe off limits: carte d'identità prorogate al 30 aprile. Sospeso anche il rilascio dei certificati

Prevista una riorganizzazione degli uffici legata alla pandemia in atto e alla dichiarazione di zona rossa

Redazione

18 Gennaio 2021 16:41

A seguito della proclamazione di zona rossa per Gela, e fino al termine della stessa, i servizi offerti dagli uffici del settore demografico subiranno una riorganizzazione, al fine di evitare assembramenti davanti agli stessi. Il Comune di Gela si adegua, così, alle direttive emanate dalla Prefettura di Caltanissetta, in virtù anche della ulteriore proroga di validità delle carte d'identità al 30 aprile 2021 per tutte quelle scadute dal 31 gennaio 2020.Per quanto riguarda il servizio anagrafe, fino al 31 gennaio 2021 è sospeso ordinariamente il rilascio di documenti e certificazioni. E', inoltre, interdetto l’ingresso al pubblico negli uffici. Saranno osservate, naturalmente, alcune eccezioni, ad esempio per chi deve recarsi all'estero. In questo caso sarà possibile prenotarsi chiamando il servizio anagrafe dalle ore 9 alle ore 12 da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, ai numeri 0933.906335 – 336. E' possibile prenotare un appuntamento per il rilascio della carta identità elettronica anche sulla piattaforma del Ministero degli Interni sul sito web www.cartaidentita.interno.gov.it/prenotazione-della-richiesta. Gli appuntamenti programmati nel periodo compreso tra il 18 ed il 31 gennaio 2021 (all'incirca 40) sono stati rinviati e il personale degli uffici sta ricontattando i cittadini che hanno fornito il recapito telefonico per fissare una nuova data.

Il servizio Anagrafe garantisce comunque il rilascio della Carta di Identità Elettronica

1) per chi deve recarsi all’estero per motivi di lavoro / salute

2) per chi possiede una carta di identità scaduta in data anteriore al 31 gennaio 2020

Alla richiesta del rilascio della Carta di Identità in deroga deve essere allegata documentazione che ne attesti l’urgenza (contratto di lavoro, prenotazioni presso strutture sanitarie, biglietti di trasporto etc).

Dal Comune fanno sapere che la carta d'identità, anche se scaduta, è valida ai fini del ritiro della pensione presso gli uffici postali.





