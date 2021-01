Attualita 176

Gela, uffici comunali senza barriere architettoniche: inaugurato il Punto Unico di Accesso

Gli uffici, inaugurati stamani dall'assessore all'Urbanistica Giuseppe Licata, sono già operativi nell'area Protocollo e sono stati affidati al responsabile Giuseppe Barresi

21 Gennaio 2021 15:51

Al Comune di Gela è attivo, da oggi, il PUA (Punto Unico di Accesso), un nuovo e importante servizio dedicato ai diversamente abiti. Gli uffici, inaugurati stamani dall'assessore all'Urbanistica Giuseppe Licata, sono già operativi nell'area Protocollo e sono stati affidati al responsabile Giuseppe Barresi.Presenti alla piccola e semplice inaugurazione anche Livio Aliotta, presidente della consulta disabili, e il suo vice, Orazio Giudice. Da anni la consulta chiedeva all'Ente di attivare il PUA, attraverso il quale i disabili potranno avanzare le loro richieste e sbrigare le loro pratiche senza imbattersi in barriere di alcun genere.

“Era una cosa davvero semplice da organizzare, - ha commentato Licata - eppure sono anni che la consulta si batte per questo. La burocrazia e l'indifferenza l'avevano fatta diventare quasi un qualcosa di straordinario, visto che nessuno prima era riuscito a farlo. Noi ci siamo solamente messi in ascolto, accogliendo una legittima istanza e dandole seguito. Con il PUA andiamo incontro ai soggetti più fragili, abbattendo realmente i limiti sia architettonici che burocratici. E' sicuramente solo un punto d'inizio, e dobbiamo migliorare alcuni aspetti, ma l'importante era partire, nelle more di concretizzare alcune convenzioni con altri Enti (ASP, Poste, Agenzia delle Entrate etc...) alle quali stiamo già pensando, per semplificare i collegamenti e fornire risposte celeri e complete agli utenti”.

Parole di ringraziamento nei confronti dell'amministrazione comunale sono state espresse da Aliotta e Giudice “C'è ancora molto da fare sia dentro che fuori dal Comune – hanno dichiarato - ma questo per noi è un grande segnale di apertura che ci fa ben sperare, è il primo tassello verso la normalità”.



