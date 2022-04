Cronaca 462

Gela, tre auto in fiamme in poche ore: una è di proprietà di un avvocato

A fuoco l'auto dell'avvocato Anna Comandatore e le autovetture di due pensionati

Rita Cinardi

Tre auto a fuoco in poche ore a Gela. I malviventi hanno dato alle fiamme anche la Lancia Musa dell'avvocato, ed ex consigliere comunale, Anna Comandatore. L'auto era posteggiata in via Islanda, in zona Capo Soprano quando, poco dopo la mezzanotte, è stata cosparsa di liquido infiammabile e incendiata. Stesse modalità hanno riguardato le Fiat Punto di due pensionati, la prima è stata incendiata intorno alle 18.30 di ieri in piazza Don Bosco e la seconda, intorno alle 2.30 di questa notte in via Butera. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme e a seguito del sopralluogo, hanno determinato la natura dolosa dei tre incendi. Sui tre episodi indagano i carabinieri.



