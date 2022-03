Trainito eletto presidente Club Nautico di Gela, Mancuso (FI): "Primo passo per il ritorno alla normalità"

Attualita 125

Trainito eletto presidente Club Nautico di Gela, Mancuso (FI): "Primo passo per il ritorno alla normalità"

Il noto medico gelese, ieri è stato eletto presidente del prestigioso Club

Redazione

"Complimenti a Gaetano Trainito per questa nuova avventura alla presidenza del Club Nautico di Gela. Che possa davvero essere il primo passo verso il ritorno a quella socialità che la politica deve incentivare e promuovere. La ripresa delle attività culturali, ludiche, associative sono il segnale migliore per farlo". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.



