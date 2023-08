Cronaca 2210

Gela, tragedia sulla strada. In un incidente è morto uno scooterista

Lo scontro si è registrato all'alba di oggi con una vettura, indagano gli agenti della Stradale

Redazione

Tragedia alle 3.30 di questa mattina in vico Etruria a Gela. Un uomo di 38 anni, Luigi Russello, è deceduto in seguito allo scontro tra una vettura e lo scooter sul quale viaggiava. L'impatto è stato fatale per lo scooterista. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sull'incidente mortale indagini sono state avviate dagli agenti della Stradale.



