Cronaca 1671

Gela, tragedia in mare: uomo salva la figlia dalle onde e poi muore

La vittima aveva deciso di trascorrere la domenica a mare

Redazione

Un uomo oggi pomeriggio è morto annegato al lungomare Federico II di Svevia a Gela. L'uomo era andato a Gela per trascorrere una giornata a mare con la famiglia. Una delle sue figlie durante il bagno annaspava e l'uomo si è tuffato per soccorrerla. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno notato l'uomo in difficoltà. Quando hanno portato la vittima in spiaggia le sue condizioni di salute erano già gravissime. In ospedale è avvenuta la costatazione della morte. Nelle concitate fasi del soccorso anche due militari della Guardia costiera sono rimasti feriti perché sono stati sbattuti dalle onde sugli scogli.



