Gela, torna la rassegna "Epicicli in cuntu": in scena due spettacoli all'insegna della lingua siciliana

Due appuntamenti alle Mura federiciane, plesso Santa Maria di Gesù, rispettivamente il 30 agosto e l’11 settembre

Redazione

27 Agosto 2021 16:15

Torna la rassegna teatrale Epicicli con una versione fresca, estiva e animata dalla bellezza immortale della lingua siciliana. Due appuntamenti alle Mura federiciane, plesso Santa Maria di Gesù, rispettivamente il 30 agosto e l’11 settembre, entrambi con inizio alle ore 21. “Epicicli in cuntu”, questo il nome della rassegna prevista in questa estate, che partirà martedì prossimo con “La pupara” della compagna “I trovatori”: un’opera con progetto e regia di Giuseppe Vignieri e le musiche di Giuseppe Aloisi.

Uno spettacolo che propone una riflessione sul fenomeno mafioso, voluto e creato dall’uomo, trattando argomenti di carattere politico e civile che fanno emergere le diverse sfumature dell’animo umano, dalla paura al coraggio. Secondo e ultimo appuntamento di “Epicicli in cuntu” sabato 11 settembre con “‘U pappaiaddu ca cunta 3 cunti”, scritto e diretto da Giuseppe Provinzano. Due spettacoli di alto livello, per i quali l’ingresso sarà gratuito (per accedere occorre il green pass). L’iniziativa rientra nell’ambito del cartellone estivo dell’Estate gelese. A curare la direzione artistica della rassegna sono Tiziana Guarneri e Giancarlo Bella, che ancora una volta con il loro impegno e la loro passione per il teatro propongono in città un progetto culturale in grado di dare valore all’esperienza artistica come volano necessario per la crescita civile.



