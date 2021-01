Eventi 148

Gela, torna il premio "La Gorgone d'Oro": per la presentazione delle poesie c'è tempo fino al 31 gennaio

L'iniziativa è curata dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana "Salvatore Zuppardo" che curerà la pubblicazione di un'antologia delle più belle poesia

06 Gennaio 2021 12:44

Scade il 31 gennaio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle poesie alla 21ª edizione del Premio nazionale di poesia “La Gorgone d’Oro”. Il premio è organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo diretto da Andrea Cassisi, con il patrocinio culturale di WikiPoesia – Enciclopedia Universale del Cesvop e del periodico diocesano “Settegiorni – Dagli Erei al Golfo.Il concorso è articolato in due sezioni : Poesia Religiosa e a tema libero in lingua italiana e Poesia Religiosa e a tema libero in tutti i dialetti o lingue regionali italiane.

Possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all'estero, che dovranno inviare da una a tre composizioni poetiche, in sette copie dattiloscritte, mai premiate o pubblicate. I testi dovranno essere spediti anonimi e all’interno del plico dovrà essere inserita una busta chiusa non recante alcun segno esterno, contenente le generalità, l'indirizzo, il recapito telefonico dell'autore, indirizzo di posta elettronica, ed un breve curriculum letterario unitamente all’attestazione di versamento, nonché la sezione per la quale si intende partecipare.

Si può partecipare contemporaneamente a tutte e due le sezioni. (Per le poesie in dialetto allegare la traduzione in italiano).

Premi saranno assegnati ai vincitori delle due sezioni:1° Classificato - Trofeo “Gorgone d'Oro” e assegno di Euro 500 ; 2° Classificato - “Gorgone d'Argento” e assegno di Euro 250 ; altri premi messi a disposizione del Centro di Cultura per poeti segnalati.

Tutte le opere concorrenti dovranno pervenire alla Sede del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana, Via Cammarata 4 - 93012 Gela, tel 339.2626015 – 0933.937474.

Due giurie (una per la sezione A e una per la sezione B), il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, esamineranno i lavori e formuleranno i relativi giudizi. I nominativi dei componenti la giuria verranno resi noti all'atto della premiazione. Le opere pervenute non saranno restituite.

A tutti i partecipanti saranno spediti i verbali delle giurie.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 19 giugno, all’Hotel Villa Peretti di Gela. Un eventuale cambiamento di data sarà comunicato ai vincitori in tempo utile.

Il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo”, curerà la pubblicazione di una Antologia delle più belle poesia partecipanti, segnalate dalla giuria.

I poeti classificati al primo posto nelle rispettive sezioni della 21ª edizione del Premio non potranno partecipare all’edizione successiva 15° Concorso, ma faranno parte di diritto, qualora lo volessero, della Giuria del concorso.

Quale contributo per spese di segreteria è dovuto la quota di €. 20 per ciascuna sezione A, da versare per mezzo di assegno bancario, postale o con conto corrente postale n. 19894930 intestati a: Ass. Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo”, Via Cammarata, 4 – 93012 GELA. L’attestazione del versamento va allegata nella busta chiusa contenente le generalità dell’autore.

Nelle edizioni passate sono stati premiati Davide Rondoni , il poeta palestinese Fadi Nasr, la poetessa greca Zosi Zografidou, i poeti Rita Muscardin, Paolo Butti, Carla Baroni, Monica Borettini, Rodolfo Vettorello, Agostino Bagordo, Cristina di Lagopesole, oltre a personalità della cultura come i prof. Sebastiano Burgaretta, Giuseppe Liberto, Mons Corrado Lorefice, Mons. Pio Vigo, Mons. Francesco Miccichè ed attori come Enrico Guarneri, Alessio Vassallo, Alessandra Costanzo Angelo Russo, Ornella Giusto Francesca Ferro e la giornalista Stefani Petyx. (Foto archivio)



