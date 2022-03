Eventi 137

Gela, torna il Cross di Primavera: 2500 alunni per due giorni saranno al parco di Montelungo

Si tratta di una manifestazione giunta all'undicesima edizione

Redazione

Presentata questa mattina in conferenza stampa all’istituto alberghiero Luigi Sturzo l’11esima edizione Cross di Primavera e Color Walking, organizzata dall’associazione Green Sport. L’incontro si è aperto con la proiezione di una clip con i momenti più significativi delle edizioni precedenti. Passione, amore per la natura, inclusione, solidarietà e partecipazione i concetti cardine. In apertura, nel prendere la parola, la dirigente scolastica, Concetta Rita Cardamone, ha parlato di “una scuola che ama lo sport”, non a caso sono in fase di organizzazione tante iniziative e si stanno avviando tanti progetti, destinati anche ai diversamente abili per assecondare le loro eccellenze nella diversità. “Crediamoci di più in questa nostra città, - ha detto la Preside - che ha tanto, possiede energie, bellezze e risorse umane che vanno esaltate anche con iniziative come questa”.

Alla due giorni, in programma giovedì 24 e venerdì 25 al Parco di Montelungo, prenderanno parte circa 2500 alunni di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado di Gela, e l’obiettivo, per i prossimi anni, è quello di far crescere ulteriormente l’evento, aprendolo agli studenti dei comuni vicini. Imponente la macchina organizzativa, guidata dal prof. Giuseppe Veletti per l’associazione Green Sport. Alla conferenza stampa erano presenti anche la responsabile della Croce Rossa, Anita Lo Piano, che farà in modo che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza per tutti, e l’associazione Giacche Verdi, che porterà al parco di Montelungo degli animali, per permettere ai bambini di giocare e interagire con essi.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale, era presente l’assessore allo sport Cristian Malluzzo, che ha portato i saluti del Sindaco Lucio Greco. “E’ davvero una iniziativa lodevole, e, come Comune, non potevamo che sostenerla e patrocinarla. Un ringraziamento sincero va al prof. Veletti, che conosciamo bene per il suo impegno a favore dello sport, della promozione del territorio e per tutto quello che, nonostante gli anni della pandemia, ha fatto per la nostra città, portando avanti tante idee, tutte valide. Noi siamo e saremo sempre al fianco di chi costruisce in maniera positiva e propositiva, e, in occasione di questa due giorni, faremo di tutto per rendere ancora più piacevole l’esperienza dei ragazzi, che tanto hanno bisogno non solo di fare attività motoria, ma di farla all’aria aperta e in compagnia” ha concluso Malluzzo.



