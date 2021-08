Attualita 458

Gela, tipografia di Roma sbaglia locandine e poi vengono affisse. L'assessore: "Le stiamo sistemando"

Il grossolano errore è stato commesso per annunciare uno spettacolo di Enrico Lo Verso

Redazione

30 Agosto 2021 16:44

Ecco di seguito la nota del Comune di Gela in merito all'errore commesso per pubblicizzare uno spettacolo in progragramma alle Mura Timoleontee. "In riferimento all’errore apparso sui manifesti dello spettacolo “Uno, nessuno, centomila” con Enrico Lo Verso del 7 settembre alle Mura Timoleontee, l’assessore agli spettacoli, Cristian Malluzzo, precisa quanto segue:

“Si è trattato - si legge nel comunicato stampa del Comune di Gela - di un grave errore di comunicazione tra la compagnia e la tipografia, che sono entrambe di Roma. Di certo, però, non è possibile giustificare gli errori, probabilmente dovuti ad una distrazione, commessi in loco, in fase di affissione. Già nel pomeriggio, comunque, si correrà ai ripari e tutte le locandine saranno sistemate. Il nostro augurio è che da un grossolano errore dettato dalla superficialità nasca, ma ne siamo certi, una grande serata di teatro”.



Ecco di seguito la nota del Comune di Gela in merito all'errore commesso per pubblicizzare uno spettacolo in progragramma alle Mura Timoleontee. "In riferimento all'errore apparso sui manifesti dello spettacolo "Uno, nessuno, centomila" con Enrico Lo Verso del 7 settembre alle Mura Timoleontee, l'assessore agli spettacoli, Cristian Malluzzo, precisa quanto segue:

"Si è trattato - si legge nel comunicato stampa del Comune di Gela - di un grave errore di comunicazione tra la compagnia e la tipografia, che sono entrambe di Roma. Di certo, però, non è possibile giustificare gli errori, probabilmente dovuti ad una distrazione, commessi in loco, in fase di affissione. Già nel pomeriggio, comunque, si correrà ai ripari e tutte le locandine saranno sistemate. Il nostro augurio è che da un grossolano errore dettato dalla superficialità nasca, ma ne siamo certi, una grande serata di teatro".

Ti potrebbero interessare