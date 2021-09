Eventi 561

Gela, taglio del nastro per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo: inaugurazione venerdì

L'appuntamento è per venerdi 25 settembre alle 9,30 nell'aula magna di via Europa 119

Redazione

20 Settembre 2021 17:10

Venerdi 24 settembre, alle ore 9:30, nell’aula magna di via Europa 119, si terrà la cerimonia di inaugurazione del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo che va ad aggiungersi agli altri due indirizzi dell’Istituto “Eschilo” cioè il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze umane, L’incontro verterà sul tema "Scuola, Sport e Territorio : un’alleanza per crescere insieme". Insieme alla deputazione, alle autorità politiche del territorio, ai rappresentanti dell’associazionismo sportivo saranno presenti alla manifestazione il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, On. Sen. Barbara Floridia e l’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione on. Roberto Lagalla, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia dott.Stefano Suraniti e il dirigente dell' Usp di Caltanissetta - Enna ing. Filippo Ciancio. Ne dà notizia il dirigente scolastico, Maurizio Tedesco (Nella foto)



