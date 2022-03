Attualita 114

Gela, strade devastate: dopo Caltaqua anche l'Enel ripristina l'asfalto di un'arteria

L'Enel ha avviato i lavori e ha iniziato a scarificare via Generale Cascino

Redazione

16 Marzo 2022 18:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-strade-devastate-dopo-caltaqua-anche-lenel-ripristina-lasfalto-di-unarteria Copia Link Condividi Notizia

A seguito di numerosi solleciti per il ripristino dei sedimi stradali di via Generale Cascino e dell’area del tribunale, oggi finalmente l’ENEL ha avviato i lavori e ha iniziato a scarificare. Nei prossimi giorni, dunque, procederà ad asfaltare e a sistemare la strada sulla quale è intervenuta in passato per la posa di cavi elettrici interrati. “Innumerevoli sono state, negli anni, le lettere partite dagli uffici comunali e dall’arch. Santi Nicoletti, che, con estrema attenzione, ha seguito tutta la vicenda.

Nel caso specifico, - spiega l’assessore Romina Morselli - l’ENEL aveva effettuato un ripristino provvisorio in conglomerato cementizio che, col tempo e con le intemperie, si era deteriorato, rilasciando detriti lungo la carreggiata, con tutti i pericoli e i disagi del caso per gli utenti della strada. L’intervento definitivo era stato accantonato, ed era stato uno di quelli sollecitati dal settore Lavori Pubblici nel corso della riunione con tutti i gestori dei pubblici servizi organizzata dal Sindaco Lucio Greco e dalla sottoscritta nell’aula consiliare. A seguito di quell’incontro, com’è noto, abbiamo iniziato una serie di incontri singoli con i gestori, e domani il cerchio si chiude proprio con ENEL. Ovviamente, l’avvio di questi lavori lascia presagire che abbiano raccolto e compreso perfettamente il nostro messaggio, che lo condividano e che ci sia da parte loro la voglia di collaborare con l’amministrazione comunale e di rispettare le regole che abbiamo imposto, e che altro non sono che quelle previste da contratto. Ottima base, questa, per la prosecuzione dei rapporti collaborativi futuri”.





A seguito di numerosi solleciti per il ripristino dei sedimi stradali di via Generale Cascino e dell'area del tribunale, oggi finalmente l'ENEL ha avviato i lavori e ha iniziato a scarificare. Nei prossimi giorni, dunque, procederà ad asfaltare e a sistemare la strada sulla quale è intervenuta in passato per la posa di cavi elettrici interrati. "Innumerevoli sono state, negli anni, le lettere partite dagli uffici comunali e dall'arch. Santi Nicoletti, che, con estrema attenzione, ha seguito tutta la vicenda. Nel caso specifico, - spiega l'assessore Romina Morselli - l'ENEL aveva effettuato un ripristino provvisorio in conglomerato cementizio che, col tempo e con le intemperie, si era deteriorato, rilasciando detriti lungo la carreggiata, con tutti i pericoli e i disagi del caso per gli utenti della strada. L'intervento definitivo era stato accantonato, ed era stato uno di quelli sollecitati dal settore Lavori Pubblici nel corso della riunione con tutti i gestori dei pubblici servizi organizzata dal Sindaco Lucio Greco e dalla sottoscritta nell'aula consiliare. A seguito di quell'incontro, com'è noto, abbiamo iniziato una serie di incontri singoli con i gestori, e domani il cerchio si chiude proprio con ENEL. Ovviamente, l'avvio di questi lavori lascia presagire che abbiano raccolto e compreso perfettamente il nostro messaggio, che lo condividano e che ci sia da parte loro la voglia di collaborare con l'amministrazione comunale e di rispettare le regole che abbiamo imposto, e che altro non sono che quelle previste da contratto. Ottima base, questa, per la prosecuzione dei rapporti collaborativi futuri".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare