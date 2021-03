Attualita 113

Gela, stop all'erogazione idrica nelle zone collegate a Spinasanta: disponibili due autobotti

L'intervento interesserà circa il 20% delle utenze e per questo Caltaqua, giovedì 1 e venerdì 2 aprile, metterà a disposizione due autobotti

Redazione

29 Marzo 2021 16:34

Come comunicato nei giorni scorsi, si fermerà per un turno, giovedì 1 aprile, la distribuzione dell'acqua nella zona “Spinasanta bassa”, a causa dei lavori di riqualificazione urbana di via Niscemi e del completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica all'incrocio con via Venezia. Il gestore del servizio idrico integrato, Caltaqua, rende ora noto che l'intervento interesserà circa il 20% delle utenze e per questo, giovedì 1 e venerdì 2 aprile, metterà a disposizione due autobotti che saranno dislocate in via Tevere (incrocio con via Venezia) e in via Venezia (incrocio con via Beethoven) al fine di sopperire tempestivamente alla eventuale mancanza di acqua.



