Gela, spettacolo di fine anno all'istituto San Francesco: sul palco l'artista Kento

L'appuntamento è per il 7 e l'8 giugno nel cortile adiacente il plesso di Santa Maria di Gesù

Redazione

Il 7 e l’8 giugno prossimi, alle ore 11, presso i locali del cortile adiacente il plesso di Santa Maria di Gesù, l’Istituto Comprensivo San Francesco di Gela, sempre in prima linea con i bisogni dei propri discenti, provenienti anche da ogni parte del mondo, vuole ricreare e mettere in scena la centralità dell’alunno. L’Istituto, nella persona della dirigente scolastica prof.ssa Rosaria De Caro, accoglie numerosi studenti provenienti dai punti nevralgici e centrali della città, quartieri ricchi di storia e di riferimento per la vita cittadina. Per l'occasione si è voluto invitare un artista di fama nazionale e pluripremiato, Francesco Carlo in arte “Kento”, per le sue attività sociali grazie alle quali i veri protagonisti, in questo evento, saranno gli studenti dell’I.C. San Francesco.

Grazie all’intervento di mediazione della Libreria Orlando con la responsabile della casa editrice “Il Castoro”, si porteranno in scena, attraverso i testi e le basi musicali dell'artista, rappresentazioni della vita quotidiana, dando vita ad un evento legato alle emozioni, sia primarie che secondarie; i cartelloni creati dagli alunni metteranno in luce le attività svolte durante l’anno scolastico grazie al supporto di specialisti. Gli alunni si cimenteranno nella scrittura di strofe, con metrica rap 4/4, molto simile alla rima baciata in poesia. I brani saranno accompagnati dalla base strumentale dell’artista e dalle coreografie, tutto avverrà con disposizione a cerchio dei componenti, riproponendo l’idea del circle-time, in modo che ciascuno possa avere l'attenzione di tutti.



