Gela, spara un colpo di pistola a terra durante una discussione e fugge

Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'episodio. La vittima non è stata ferita

Redazione

Sono in corso indagini dei carabinieri dopo che ieri a Gela, in via Parnaso, un uomo ha sparato un colpo di arma da fuoco a terra probabilmente a scopo di intimidatorio. L'uomo infatti ha incontrato un'altra persona e dopo una breve discussione ha sparato un colpo di pisola sull'asfalto per poi fuggire. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Nessuno è rimasto ferito.



