Gela, sindaco e assessore incontrano la consulta dei disabili: "Servizio Asacom pronto a partire"

L'amministrazione comunale, per far fronte alle difficoltà della categoria, ha proposto l'istituzione di un tavolo tecnico

Redazione

05 Febbraio 2022

Il Sindaco Lucio Greco e l’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni che si occupano di disabilità iscritte all’albo comunale. E’ stata l’occasione per affrontare diversi temi che, degni della massima attenzione, saranno ulteriormente trattati nei tavoli istituzionali ad hoc che saranno indetti prossimamente e che vedranno la partecipazione non solo delle associazioni ma di tutti gli organi preposti che, ciascuno in base alle proprie competenze, si occupano di disabilità.

Sindaco e assessore hanno incontrato anche il presidente della consulta dei disabili, Livio Aliotta, e il vicepresidente Orazio Giudice. Anche in questa sede, con spirito di collaborazione, sono state esaminate e approfondite le richieste avanzate dalla consulta. “Sono stati momenti propositivi e ricchi di contributi che ci consentiranno di individuare proposte realistiche per la cui realizzazione lavoreremo insieme. Sono stati due anni difficili, – affermano Greco e Gnoffo - che non ci hanno consentito incontri in presenza e frequenti, ma siamo certi che presto saremo nelle condizioni di poterci confrontare non in maniera occasionale, ma con una programmazione degli incontri tale da garantire una continuità operativa. Vogliamo rilanciare il ruolo e l’autonomia delle associazioni, e per questo abbiamo sollecitato i rappresentati dei comuni del distretto affinché si istituisca al più presto il tavolo tecnico distrettuale.

Siamo convinti che quest’ultimo possa rappresentare uno strumento di partecipazione dei cittadini alla realizzazione di politiche volte a garantire a tutti pari opportunità, nonché al superamento delle limitazioni derivanti da situazioni di disabilità. In entrambi gli incontri, abbiamo rappresentato la volontà di investire sulla piena integrazione ed inclusione delle persone con disabilità, ma ciò sarà possibile solo se si individueranno soluzioni condivise. In più, a livello distrettuale abbiamo già firmato l’accordo di programma per il “Dopo di Noi” e predisposto tutto per l’avvio del servizio Asacom la prossima settimana. Il ritardo, com’è noto, è dipeso da difficoltà oggettive nell’organizzazione del servizio, aggravate dalla pandemia”.

Il Sindaco e l’assessore Gnoffo hanno anche avuto modo di interloquire con ASP e con il suo comitato consultivo aziendale, presieduto da Salvatore Pelonero, in merito all’integrazione socio-sanitaria, ai PUA e al rafforzamento dei servizi offerti dai centri diurni. La riunione, che si è svolta in videocollegamento, è servita ad intavolare la discussione ed è stata poi aggiornata alla prossima settimana. Si sta lavorando, infine, attingendo a dei fondi ministeriali, al trasferimento degli uffici strategici dell’assessorato di via Donizetti al piano terra, così da consentire l’accesso a tutti.



