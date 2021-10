Politica 140

Gela, si va verso la formazione di una nuova giunta Greco: Udc e Italia Viva ai ferri corti

Il sindaco Greco ha garantito che il nuovo esecutivo nascerà molto presto ma tra i parti ci sono già fibrillazioni

Redazione

11 Ottobre 2021 08:05

Riunione ieri a Gela, in Municipio, delle forze di maggioranza. !"In apertura dei lavori, alla presenza di tutti i componenti della coalizione (Forza Italia, UDC, Italia Viva e forze civiche), il sindaco Lucio Greco ha ripercorso le tappe del progetto civico che la città ha votato favorevolmente alle elezioni - si legge in una nota della maggioranza - decretandone la vittoria e che poi è stato aperto ai partiti, per conferirgli maggiore forza nell’affrontare l’entità dei problemi, ulteriormente aggravati dall’emergenza pandemica, e per rispettare l’ambiziosa progettazione strategicamente avviata per il futuro della città e per la quale serve il sostegno dei governi regionale e nazionale (portualità, Cis, polo per l’idrogeno, Progetto Ciliegino etc).

La verifica politico - amministrativa avviata nei giorni scorsi deve, innanzitutto, servire a delineare, all’interno della maggioranza, un programma che veda di nuovo tutti concordi sulle modalità da attuare per andare avanti, evitare i continui contrasti e lavorare insieme. Al termine dell’assemblea, tutti (ad eccezione di Italia Viva che ha lasciato anticipatamente i lavori, a seguito di un diverbio con l’UDC) hanno dato mandato al Sindaco, affinché faccia quanto è necessario per individuare la migliore squadra assessoriale e per ricreare una nuova governance, capace di dare risposte veloci e concrete ai bisogni della città. Il primo cittadino, dal canto suo, ha garantito che i tempi della verifica e della creazione della nuova giunta saranno molto rapidi".



