Cronaca 630

Gela, si arrampica fino al 5° piano di un palazzo e ruba gioielli: preso con la refurtiva dai carabinieri

L'uomo ha approfittato del ponteggio che circonda il palazzo per entrare dalla finestra del bagno dell'appartamento

Rita Cinardi

Rita Cinardi

04 Gennaio 2024 09:16

Un 28enne di Gela è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri per aver rubato alcuni gioielli da un'abitazione. E' accaduto il 31 gennaio, intorno alle 18.30, quando i residenti di un condominio di via Niscemi avevano segnalato l'arrivo di un individuo sospetto a bordo di uno scooter con casco integrale. Il 28enne, approfittando del ponteggio esterno che circondava il palazzo, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, aveva raggiunto il quinto piano e, dopo aver forzato la finestra del bagno, si era introdotto all'interno dell'abitazione di una donna. A quel punto aveva frugato tra i cassetti rubando gioielli per il valore di circa mille euro. I carabinieri, che si erano appostati sotto l'abitazione, hanno udito l'allarme e subito dopo hanno visto scendere il ladro trovato in possesso della refurtiva. Nel frattempo era anche arrivato il figlio della proprietaria dell'appartamento al quale era scattato il segnale di allarme sul cellulare. Il 28enne, che è stato arrestato, ha detto di aver agito perché in stato di necessità. L'uomo dopo la convalida dell'arresto da parte del gip è stato condotto agli arresti domiciliari.



