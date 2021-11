Attualita 113

Gela, settore Tributi del comune: gli uffici riceveranno solo per appuntamento

Inoltre sul sito del comune, tramite Spid, sarà possibile inviare domande al protocollo

Redazione

23 Novembre 2021 18:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-settore-tributi-del-comune-gli-uffici-riceveranno-solo-per-appuntamento- Copia Link Condividi Notizia

Il settore Tributi del comune di Gela rende noto che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del coronavirus, gli uffici riceveranno solo per appuntamenti nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30. Per Caf e professionisti è possibile prenotare il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. La prenotazione potrà essere effettuata dall’applicazione SolariQ sul proprio smartphone o chiamando (il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12) al numero 0933 906247. Non si potrà, in alcun caso, accedere agli uffici senza la prenotazione.

Si avvisa, inoltre, che sul sito www.comune.gela.cl.it nella sezione “Istanze on line”, previo accesso tramite SPID, è possibile compilare e inviare automaticamente al Protocollo del Comune la documentazione che riguarda i seguenti servizi: istanze ed autotutele, integrazione documenti, dichiarazioni, richieste di agevolazioni, sgravi, compensazioni, rateizzazioni, richieste di rimborsi. Le stesse istanze potranno essere trasmesse da Caf e Patronati su delega dei propri assistiti. Sempre dalla sezione “Istanze On Line” è possibile accedere tramite SPID A “Tributi – Posizione IUC” da dove si potrà verificare la propria posizione inerente i mobili tassati, stampare i modelli F24 precompilati e verificare la regolarità dei pagamenti o eventuali situazione debitorie. Per informazioni e chiarimenti su avvisi di pagamento ricevuti, è possibile inviare una mail a tributi@comune.gela.cl.it oppure una pec a tributi@pec.comune.gela.cl.it

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, l’invito ai cittadini è a recarsi negli uffici solo se strettamente necessario, e comunque previa prenotazione. Per tutto il resto utilizzare la sezione “Istanze on line” del sito istituzionale.



Il settore Tributi del comune di Gela rende noto che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del coronavirus, gli uffici riceveranno solo per appuntamenti nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30; Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30. Per Caf e professionisti è possibile prenotare il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. La prenotazione potrà essere effettuata dall'applicazione SolariQ sul proprio smartphone o chiamando (il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12) al numero 0933 906247. Non si potrà, in alcun caso, accedere agli uffici senza la prenotazione. Si avvisa, inoltre, che sul sito www.comune.gela.cl.it nella sezione "Istanze on line", previo accesso tramite SPID, è possibile compilare e inviare automaticamente al Protocollo del Comune la documentazione che riguarda i seguenti servizi: istanze ed autotutele, integrazione documenti, dichiarazioni, richieste di agevolazioni, sgravi, compensazioni, rateizzazioni, richieste di rimborsi. Le stesse istanze potranno essere trasmesse da Caf e Patronati su delega dei propri assistiti. Sempre dalla sezione "Istanze On Line" è possibile accedere tramite SPID A "Tributi - Posizione IUC" da dove si potrà verificare la propria posizione inerente i mobili tassati, stampare i modelli F24 precompilati e verificare la regolarità dei pagamenti o eventuali situazione debitorie. Per informazioni e chiarimenti su avvisi di pagamento ricevuti, è possibile inviare una mail a tributi@comune.gela.cl.it oppure una pec a tributi@pec.comune.gela.cl.it Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica, l'invito ai cittadini è a recarsi negli uffici solo se strettamente necessario, e comunque previa prenotazione. Per tutto il resto utilizzare la sezione "Istanze on line" del sito istituzionale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare