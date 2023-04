Cronaca 409

Gela: ad una svolta le indagini dei carabinieri dopo le rapine degli ultimi giorni. Il sindaco ringrazia i militari

Comitato ordine e sicurezza pubblico: si accelera per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza

Redazione

«La prontezza e la professionalità dimostrate dall’arma dei Carabinieri nell’affrontare le indagini sulle due ultime tentate rapine mi conforta e induce a esprimere un sentito ringraziamento al colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dell’Arma, al tenente colonnello Ivan Boracchia, comandante del Reparto territoriale di Gela e a tutti i militari che operano sotto il loro comando con abnegazione e impegno». Lo ha detto il sindaco, Lucio Greco, al termine della riunione del comitato per l’Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto stamane a Caltanissetta.

«Le indagini sulla tentata rapina al supermercato, avvenuta la sera del primo aprile scorso e quelle sull’assalto all’ufficio postale di ieri mattina, sono in corso e spero possano avere importanti sviluppi, così da assicurare al più presto i responsabili alla giustizia. Questo è l’ennesimo segnale forte da parte dello Stato, che va a unirsi ai risultati recentemente ottenuti dalle altre Forze di Polizia».

Nel corso della riunione si è fatto il punto sull’avvio dei lavori di realizzazione del sistema di videosorveglianza, intervento ritenuto indispensabile e urgente dal prefetto, Chiara Armenia, che stamane ha presieduto la riunione del comitato provinciale. «I lavori propedeutici – ha detto il sindaco – sono già stati completati e adesso si sta procedendo alla rimozione dei vecchi apparati, obsoleti e oramai inutilizzabili. Dal settore di competenza mi comunicano che sono già state svolte le ricognizioni in collaborazione con personale del commissariato di Polizia per l’osservazione dei punti strategici nei quali fissare i nuovi apparecchi ad alta risoluzione. È stato altresì definito il progetto di configurazione di rete Lan e programmata l’attività per la gestione del nuovo software. Entro aprile si provvederà al montaggio delle telecamere e all’installazione, ove necessario, di nuovi pali. Si procederà, altresì, alla definizione e al completamento della dorsale principale di telecomunicazione. Sempre entro fine mese, saranno messe in funzione le sale di controllo in attesa del collaudo».

«Ringrazio il prefetto per il sostegno, la continua azione di coordinamento e spero presto di poter consegnare alla città un sistema di monitoraggio decisivo per le future indagini. Strumento che contribuirà a dare sicurezza e serenità ai cittadini gelesi».



