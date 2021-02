Cronaca 559

Gela, sequestrate due società gestite da prestanomi: il valore ammonta a 2 milioni di euro

E' in corso a Gela un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura

Redazione

04 Febbraio 2021 07:38

Dalle prime ore di questa mattina, su delega della procura della Repubblica di Gela, i militari del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza, in forza di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, stanno eseguendo una misura cautelare personale e due sanzioni interdittive, nei confronti di altrettanti soggetti gelesi resisi responsabili, in concorso, del reato di trasferimento fraudolento di valori, per aver attribuito fittiziamente la titolarità di due società commerciali a dei prestanome, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Contestualmente si sta eseguendo un sequestro preventivo diretto di due società, entrambe con sede a Gela, operative nel commercio di prodotti ortofrutticoli. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11, in videoconferenza, alla presenza del Procuratore, del Sostituto Procuratore titolare delle indagini e del Comandante Provinciale di Caltanissetta e de Comandante del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza

