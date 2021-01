Attualita 49

Gela, scuole e attività professionali rimangono chiuse: in vigore ordinanza del sindaco

per le scuole che per le attività professionali, rimarrà tutto invariato almeno fino al 20 gennaio, in base all'ordinanza sindacale del 13 gennaio

Redazione

16 Gennaio 2021 16:13

A seguito della dichiarazione di zona rossa valida per tutta la Sicilia da parte del Governatore Nello Musumeci, questa mattina il sindaco Lucio Greco ha avviato una serie di interlocuzioni urgenti con l'ASP e la Regione. Ecco, dunque, alcune importanti precisazioni in merito alla situazione di Gela.Sia per le scuole che per le attività professionali, rimarrà tutto inviariato almeno fino al 20 gennaio, in base all'ordinanza sindacale n. 22 firmata dal Sindaco il 13 gennaio.

Per quanto riguarda le scuole, è prevista la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado. Dunque, da lunedì tutti gli istituti continueranno a restare chiusi. Per gli alunni diversamente abili, l'attività didattica e scolastica potrà proseguire in presenza, previo accordo tra famiglie ed istituzioni scolastiche. Restano sospese anche le attività di baby parking, degli asili nido, delle ludoteche e dei centri in cui si svolgono le attività ludiche rivolte all'infanzia, anche se all'aperto. Per stabilire il da farsi dopo il 20 gennaio, seguiranno altre interlocuzioni con tutti gli organi competenti, ASP, Prefettura e Regione, e ci saranno nuove comunicazioni.

Per quanto riguarda bar, ristorazione e attività commerciali resta valido fino al 20 gennaio quanto stabilito con l'ordinanza sindacale. L'asporto rimane consentito fino alle ore 22 e il domicilio fino a mezzanotte.

Sulla scorta dei dati, della curva dei contagi e della situazione negli ospedali si valuterà come continuare dal 21 gennaio in poi e se mantenere tutte le misure restrittive attualmente in vigore o permettere un loro allentamento.



