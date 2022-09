Attualita 111

Scuola Solito a Gela, quasi tutto pronto per aggiudicare i lavori: un anno fa crollò il tetto

Questa mattina è stato deliberato dalla giunta municipale il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di adeguamento sismico

Redazione

Ancora un importante passo in avanti verso la riqualificazione e la messa in sicurezza del plesso Enrico Solito. Questa mattina è stato deliberato dalla giunta municipale il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di adeguamento sismico ed impiantistico alla normativa antincendio. Il 1 settembre è stata espletata favorevolmente la verifica tecnica da parte della commissione verificatrice presso il Settore Lavori Pubblici in contraddittorio con il progettista e lo stesso giorno il RUP, l'ing. Roberto Capizzello, ha concluso l’attività di validazione e verifica della documentazione allegata, redigendo apposito rapporto conclusivo di verifica con esito positivo al progetto esecutivo, per un importo complessivo di €. 3.119.280,81 di cui €. 2.688.283,32 per lavori ed €. 430.997,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Pertanto, tutto passa ora nelle mani dell’UREGA di Caltanissetta, che a breve riceverà gli atti e potrà procedere con la predisposizione della documentazione propedeutica alla gara. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici, Romina Morselli, che ricorda come, al momento del suo insediamento, non c’era nemmeno l’incarico conferito al progettista. “Oggi, finalmente, si chiude la parte tecnica che ci riguarda. L’iter è stato veramente lungo e complesso, - afferma Morselli – perché siamo partiti dall’aggiornamento del progetto e abbiamo dovuto attendere tutti i pareri necessari. Adesso speriamo che si possa accelerare, ma di certo noi come Comune non abbiamo perso neanche un attimo. L’attenzione è sempre stata massima, perché sappiamo quanto sia attesa quest’opera, ma contemporaneamente abbiamo dovuto lavorare su tanti altri progetti importanti come quello della Solito e che richiedevano il medesimo impegno. Naturalmente, seguiremo tutta la procedura a Caltanissetta con la cura di sempre e mi recherò personalmente presso l’Urega per sollecitare l’espletamento della gara. Il nostro obiettivo è quello di riconsegnare il prima possibile alla città, e soprattutto agli studenti e alle loro famiglie, un plesso sicuro, moderno e accogliente”.



