Gela, screening al personale scolastico degli istituti superiori: su 858 tamponi, solo 2 positivi

In vista del rientro a scuola, week end dedicato al personale scolastico. Su un totale di tamponi programmati di 4.400 in tre giornate ne sono stati eseguiti solo 858

Redazione

07 Febbraio 2021 19:48

Si è conclusa oggi pomeriggio in contrada Brucazzi la tre giorni di screening voluta ed organizzata dall'amministrazione comunale in sinergia con ASP e destinata alle scuole superiori, in vista della riapertura in programma (al 50%) per domani mattina.

Ecco i dati:

Venerdi 5 febbraio

Tamponi eseguiti: 270 - 0 Positivi



Sabato 6 febbraio

Tamponi eseguiti: 382 - 1 Positivo



Domenica 7 febbraio

Tamponi eseguiti: 206 - 1 Positivo



A Gela, su un totale di tamponi programmati di 4.400 in tre giornate ne sono stati eseguiti solo 858.

“Alla luce di quanto è accaduto domenica scorsa, - commentano il Sindaco Lucio Greco e l'assessore all'Istruzione Cristian Malluzzo - ci saremmo aspettati e augurati una partecipazione decisamente maggiore. Per questo motivo, ci siamo impegnati a suddividere bene i vari istituti e a prevedere più postazioni e più personale ASP, affinchè alunni, docenti e personale ATA interessati dallo screening questa volta non soffrissero alcun disagio. Ci conforta, comunque, il dato dei positivi, appena 2 su 858, che ci permette di guardare alla giornata di domani e al ritorno in classe al 50% alle superiori in tutta tranquillità. L'invito a tutta la popolazione studentesca – concludono gli amministratori - è quello di essere responsabili e assumere comportamenti prudenti, per non vanificare tutti i sacrifici fatti. Quindi mascherina, distanziamento, non creare assembramenti durante la ricreazione e, finite le lezioni, rientrare a casa”.



