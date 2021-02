Attualita 12

Gela, screening al personale scolastico degli istituti superiori: appuntamento da domani a domenica

Chi dovrà effettuare il tampone dovrà stampare, compilare e consegnare il modulo del consenso informativo che i dirigenti scolastici stanno già provvedendo a distribuire

Redazione

04 Febbraio 2021 12:42

Dopo i problemi di domenica in contrada Brucazzi, il sindaco Lucio Greco aveva subito ed espressamente chiesto ad ASP di programmare un nuovo week end di screening destinato alla popolazione scolastica degli istituti superiori (personale Ata, docenti e studenti), in vista della riapertura in programma lunedì 8 febbraio.L'organizzazione della tre giorni, da domani a domenica, è stata affidata all'assessore all'Istruzione, Cristian Malluzzo, che ha operato in sinergia con i vertici dell'Azienda Sanitaria e con i dirigenti scolastici.

I tamponi saranno effettuati nei giorni 5, 6 e 7 febbraio presso il Terminal Bus di cda Brucazzi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, e le giornate saranno suddivise nel seguente modo:

- 5 febbraio - Liceo Scientifico E. Vittorini

- 6 febbraio - I.I.S. L. Sturzo e I.I.S.S. E. Majorana

- 7 febbraio - Liceo Classico Eschilo e I.T.S.T. E. Morselli

Chi dovrà effettuare il tampone dovrà stampare, compilare e consegnare il modulo del consenso informativo che i dirigenti scolastici stanno già provvedendo a distribuire, ognuno per il proprio istituto, al fine di velocizzare ed ottimizzare le operazioni al drive in. Per questo, anche il numero delle postazioni è stato incrementato.

“Ci auguriamo che quanto accaduto domenica scorsa, per cause non imputabili all'amministrazione comunale, - ha dichiarato il Sindaco Greco - non pregiudichi il buon esito di questa nuova tre giorni di screening. In base a questo calendario, tutti potranno partecipare e sottoporsi a tampone senza disagi nè problemi. L'appello è a presentarsi in contrada Brucazzi per aiutarci ad avere quanti più dati è possibile e monitorare così l'andamento dell'epidemia tra i più giovani, che hanno il sacrosanto diritto, così come gli studenti più piccoli, di tornare finalmente tra i banchi in tutta sicurezza”.



