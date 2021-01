Cronaca 863

Gela, scatta la zona rossa per 10 giorni. Il sindaco: "La situazione è precipitata. Non avevamo altra scelta"

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle 14 di domani. Oggi pomeriggio si riunirà il comitato per l'ordine e la sicurezza

Donata Calabrese

12 Gennaio 2021 12:50

Sono 800 le persone attualmente contagiate a Gela e la curva non accenna a diminuire. I dati fanno paura e preoccupano. Da qui la decisione del sindaco e dell'Asp di chiedere l'istuzione a Gela della zona rossa. Decisione accolta dal presidente della Regione Nello Musumeci che sta per emettere il provvedimento. Sarà vietato uscire da casa se non per comprovate ragioni e necessità. In ogni caso bisogneràò avere con sè l'autocertificazioni. "Le eventuali sanzioni - ha detto il sindaco Lucio Greco nel corso di una conferenza stampa - saranno pesantissime. Il territorio sarà costantemente controllato dalle forze dell'ordine e a tal proposito per oggi pomeriggio è previsto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La situazione in ospedale è alquanto critica ma fino ad ora gli operatori sono riusciti a fronteggiarla. Tutto avrei voluto fare tranne che arrivare a questa decisione. Tutta colpa di comportamenti sbagliati soprattutto durate il periodo delle feste"

Sono 800 le persone attualmente contagiate a Gela e la curva non accenna a diminuire. I dati fanno paura e preoccupano. Da qui la decisione del sindaco e dell'Asp di chiedere l'istuzione a Gela della zona rossa. Decisione accolta dal presidente della Regione Nello Musumeci che sta per emettere il provvedimento. Sarà vietato uscire da casa se non per comprovate ragioni e necessità. In ogni caso bisogneràò avere con sè l'autocertificazioni. "Le eventuali sanzioni - ha detto il sindaco Lucio Greco nel corso di una conferenza stampa - saranno pesantissime. Il territorio sarà costantemente controllato dalle forze dell'ordine e a tal proposito per oggi pomeriggio è previsto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La situazione in ospedale è alquanto critica ma fino ad ora gli operatori sono riusciti a fronteggiarla. Tutto avrei voluto fare tranne che arrivare a questa decisione. Tutta colpa di comportamenti sbagliati soprattutto durate il periodo delle feste"

"A Gela abbiamo 500 leoni", così parlavano gli stiddari. Blitz "Stella Cadente": condannati 16 mafiosi

News Successiva Blitz "Stella Cadente" a Gela, condannati 16 presunti stiddari. Cgil: "Risarcimento a vittime di incidenti sul lavoro"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare